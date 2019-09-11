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Нацбанк разрешил продавать ОВГЗ на международных торговых платформах

Среда, 11 сентября 2019, 17:34

Нацбанк и Минфин согласовали изменения в положения НБУ, которыми разрешили продавать облигации внутреннего госзайма на международных электронных площадках.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эти изменения расширяют круг участников по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.

Отмечается, что после перехода на международную торговую платформу программный комплекс Нацбанка ОВГЗ-online, который сейчас используется для первичных размещений ОВГЗ, продолжит свое функционирование в качестве резервной платформы.

"В планах Министерства финансов и Национального банка - сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, которые сделают быстрое и удобное проведение операций по размещению ОВГЗ, и в перспективе позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников.

Это также позволит упростить процесс размещений, уменьшив документооборот между Национальным банком и Министерством финансов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Нацбанк ОВГЗ

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