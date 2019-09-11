НАБУ задержало начальника Николаевского автодора

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Детективы НАБУ задержали "на горячем" руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс долл., которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн".

Детали: Предварительно действия чиновника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК (получение взятки). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Местное издание "Думская" пишет, что Максименко требовал взятку в компании "Ростдорстрой".

Напомним:

9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.

Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.