Полиция хочет ускорить передачу Херсонской нефтеперевалки неизвестной компании

Следователь Одесского отделения полиции Константин Телеганенко и местный прокурор Юрий Жуковский обратились в Киевский райсуд Одессы с просьбой передать частной компании "Вествайт Трейд" все движимое имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Одессы от 6 сентября, передает enkorr.

Отмечается, что Телеганенко и Жуковский просят передать "Вествайт Трейд" лабораторное оборудование, мебель, компьютерную технику, спецтранспорт, вспомогательное оборудование и т.д. (всего - около тысячи наименований).

"С целью эффективного сохранения и увеличения активов, на данный момент возникла необходимость в передаче движимого имущества Херсонского нефтеперевалочного комплекса, на которое наложен арест решением следственного судьи Приморского районного суда Одессы от 15 декабря 2014 года компании "Вествайт трейд", - говорится в ходатайстве следователя Телеганенко.

Судья Юлия Федулеева, которая 26 июля санкционировала передачу недвижимого имущества комплекса от ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" к Агентству по розыску и менеджменту активами, отклонила новое ходатайство полиции о передаче движимого имущества частной компании "Вествайт Трейд".

Это решение она аргументировала отсутствием в материалах ходатайства документов о стоимости недвижимого имущества, которое полиция хочет передать непосредственно ООО "Вествайт Трейд". При передаче недвижимого имущества комплекса от ПОНП к АРМА 26 июля, в суд была подана оценка его стоимости по состоянию на сентябрь 2013 года - 1,37 млрд грн.

"Недвижимое имущество, без которого функционирование комплекса невозможно, сначала не было передано в управление АРМА.

Если недвижимое имущество было арестовано в апреле 2014 года Печерским райсудом Киева, то арест на движимое имущество - технику, оборудование и мебель и прочее - наложили только в декабре 2014 года Приморским райсудом Одессы", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".