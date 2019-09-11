В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы
В Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского завершен ремонт взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.
Отмечается, что с 9 утра 12 сентября аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.
"Наконец все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.
Напомним:
Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября.
В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в этом столичном аэропорту, обслуживаются в "Борисполе".
Также напомним, что ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн грн.
Экономическая правда
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