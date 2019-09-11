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В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы

Среда, 11 сентября 2019, 14:38
 
Пресс-служба аЭропорта "Киев"

В Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского завершен ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 9 утра 12 сентября аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.

"Наконец все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в этом столичном аэропорту, обслуживаются в "Борисполе".

Также напомним, что ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн грн.

Экономическая правда

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аэропорт транспорт

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