В аэропорту "Киев" завершили ремонт взлетно-посадочной полосы

Пресс-служба аЭропорта "Киев"

В Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского завершен ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 9 утра 12 сентября аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.

"Наконец все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.

Напомним:

Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в этом столичном аэропорту, обслуживаются в "Борисполе".

Также напомним, что ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн грн.

Экономическая правда