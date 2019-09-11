Украинского "шампанского" не будет: ВР приняла в первом чтении законопроект о географических указаниях

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.

Соответствующее решение поддержали 310 депутатов.

Отмечается, что этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он обеспечит защиту иностранных географических указаний и создаст основания для создания таких указаний в Украине.

"Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское.

Экономическая правда