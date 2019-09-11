Российский министр подтвердил проведение трехсторонних переговоров по транзиту газа
Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу.
Об сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы с господином [вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем] Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября - ред). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он.
Напоминаем:
Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.
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