Суд ЕС спас транзит российского газа через Украину — Польша

Верховный суд Европы отменил решение ЕС, позволяет российскому Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал, который соединяет трубопровод Nord Stream с Германией.

Об этом говорится в докладе польской компании PGNiG, передает Укринформ.

Суд пришел к выводу, что "соответствующее решение было принято в нарушение принципов энергетической солидарности". Суд поддержал доводы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не изучила влияние такого решения на энергетическую безопасность Польши, заявляют в PGNiG.

Отмечается, что решением Еврокомиссии было принято монопольное использование Газпромом немецкого газопровода OPAL, разрешение на которое было предоставлено Газпрома энергетическим регулятором Германии.

С 2013 года "Газпром" мог пользоваться лишь 50% мощностей Opal, в 2016 году ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы.

"Нафтогаз" уже предупреждал, что из-за этого Киев может недополучить до 425 млн долларов ежегодной транзитной выручки.

Решение Еврокомиссии позволило "Газпрому" увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. Украина и Польша выступили против этого из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу.

При использовании лишь 50% Opal "Газпром" сможет загрузить этот отвод только на 18 млрд куб. м в год, что потенциально сократит прокачку по "Северному потоку" на 20 млрд куб. м от уровня прошлого года (58 млрд куб. м).



Мощность трубопровода Opal — 36 млрд куб. м в год, он соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Владельцем Opal является компания WIGA Transport Beteiligungs — совместное предприятие немецкой Wintershall Dea (50,02%) и "Газпрома" (49,98%).



Украинская правда, Экономическая правда