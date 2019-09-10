Как в странах ЕС оценивают санкции против России - опрос

В большинстве стран ЕС более 50% избирателей считают санкционную политику блока в отношении России сбалансированной или недостаточно жесткой, за исключением Австрии, Греции и Словакии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

В Польше, Швеции, Дании, Испании и Румынии зафиксирована наибольшая доля граждан, которые считают санкции ЕС в отношении РФ "недостаточно жесткими". Например, в Польше такой позиции придерживаются 55%, а в Швеции - 46% респондентов.

В трех европейских странах - Австрии, Греции и Словакии - доля жителей, которые считают санкции против России "слишком жесткими", больше, чем доля тех, кто придерживается мнения о "сбалансированной" или "недостаточно жесткуюой" политике санкций ЕС.

В то же время только те, кто проголосовал за словацкую SMER-SD, убеждены, что санкции слишком жесткие. При этом 55% сторонников польской партии власти PiS считают санкции недостаточными.

Респондентам также задали вопрос о том, какую сторону должен будет, по их мнению, занять Евросоюз в конфликтных ситуациях между США и Россией. Согласно опросу, большинство европейцев хотели бы, чтобы ЕС занял нейтральную позицию в таком случае.

Данные опроса указывают, что, например, 33% опрошенных в Польше считают, что Варшава должна будет поддержать США. 45% - за нейтралитет. Занять сторону России в Польше готовы лишь 6%.

Остальные респонденты затруднились ответить. Схожие соотношения показателей - в Дании, Чехии, Нидерландах, Франции, Испании, Румынии, Швеции, Италии и Венгрии. Между тем, в Словакии доля тех, кто считает, что их страна должна занять сторону России, выше, чем число тех, кто выступил бы за поддержку Вашингтона.

Напомним, ранее ЕС продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессиюи в Украине - теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.

Европейская правда