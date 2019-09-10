"Укрзализныця" привлекает от ЕБРР 100 миллионов долларов

"Укрзализныця" дополнительно разместила почти 100 миллионов долларов еврооблигаций, увеличив таким образом общий выпуск евробондов до 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Сегодня между "Укрзализныцей" и ЕБРР в присутствии министра инфраструктуры Владислава Криклия подписано рамочное соглашение, согласно которому 70% из привлеченных 100 млн долл будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T. Еще 30% средств компания направит на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика", - говорится в сообщении.

Отмечается, за "Укрзализныця привлекает от ЕБРР деньги по самой низкой за 8 лет ставке. Конечный срок погашения дополнительного выпуска - 2024 с эффективной ставкой 7.292% годовых.

Как отметил министр инфраструктуры, подписание соглашения на лучших условиях за последние годы свидетельствует о доверии международных финансовых институтов к политике правительства.

"Укрзализныця" привлекает от ЕБРР 100 млн долл США за низкой за 8 лет ставкой. Мы не только декларируем принципы свободной конкуренции и открытости, в ближайшее время мы начнем активное реформирование в сфере железнодорожных перевозок и непосредственно на "Укрзализныце", - прокомментировал Криклий.

Также он добавил, что сотрудничество с ЕБРР "является сигналом для других международных партнеров, с которыми мы готовы вместе воплощать реформы в жизнь".

По словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, благодаря этим мерам акционерному обществу удастся привлечь дополнительные транзитные грузы, уменьшить время прохождения их по территории Украины и, как следствие, увеличить финансовые поступления компании.

В ближайшее время "Укрзализныця" и ЕБРР планируют согласовать план имплементации соглашения, которым будет определен полный перечень проектов модернизации.

"Закупка материалов будет проводиться по правилам ЕБРР. Это гарантирует, что процесс будет максимально прозрачным. Участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты Украины. Это позволит привлечь к закупке широкий круг участников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы планируется выполнить в 2020 году.

Напомним:

В июле "Укрзализныця" завершила процедуру выпуска евробондов, которые обеспечили поступление в компанию на сумму 500 миллионов долларов.

Евроболигации выпустили на 5 лет - их должны погасить в 2024 году, процентная ставка по долговым ценным бумагам составила 8,25% годовых.

Новые евробонды выпустили без всякой государственной гарантии, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного государственного долга Украины.

10 сентября стало известно, что еврооблигации, которые Укрзализныця выпустила в июле, допустили к торгам на украинском фондовом рынке.