МХП Косюка может выпустить евробонды на 300-350 миллионов долларов

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" намерен выпустить еврооблигации на 300-350 миллионов долларов со сроком погашения 10 лет в зависимости от рыночных условий.

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что компания объявила об организации встречи с инвесторами в связи с возможной новой сделкой по еврооблигациям со стороны ее дочерней компании.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% - до 128 млн долларов, выручка увеличилась на 21% - до 1,56 млрд долларов.

В апреле-июне 2019 года компания сократила чистую прибыль на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 171 млн долларов, выручка увеличилась на 36% - до 946 млн долларов.

Напомним:

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.