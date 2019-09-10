Газ на зиму "про запас": украинцы купили уже более 15 миллионов кубометров

Новым продуктом "Нафтогаза" для бытовых потребителей "Газовый запас" уже воспользовались более 13 тысяч украинских семей - они купили больше 15,6 миллионов кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Компания запустила продукт "Газовый запас" 23 августа, предложением можно воспользоваться до 25 сентября.

Подробнее о программе читайте в статье: Купить газ по летней цене на зиму: все о новой услуге "Нафтогаза". Калькулятор

Напоминаем:

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Экономическая правда