Евробонды Укрзализныци будут продаваться на украинских биржах

Еврооблигации, которые Укрзализныця выпустила в июле, допустили к торгам на украинском фондовом рынке.

Соответствующее решение опубликовала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Общая стоимость евробондов, которые выпустила УЗ, составляет 500 миллионов долларов. Ранее они продавались только на зарубежных фондовых биржах, поэтому номинальным эмитентом этих ценных бумаг указывается компания Rail Capital Markets Plc.

Напомним:

В июле "Укрзализныця" завершила процедуру выпуска евробондов, которые обеспечили поступление в компанию на сумму 500 миллионов долларов.

Евроболигации выпустили на 5 лет - их должны погасить в 2024 году, процентная ставка по долговым ценным бумагам составила 8,25% годовых.

Новые евробонды выпустили без всякой государственной гарантии, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного государственного долга Украины.

Экономическая правда