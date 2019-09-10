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В НБУ допускают отсрочку полного перехода на использование IBAN

Вторник, 10 сентября 2019, 14:43

Нацбанк допускает отсрочку полного перехода на использование международного стандарта банковского счета IBAN на 2 месяца - до 1 января 2020 года.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом".

"До 1 октября будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть", - добавил он.

Напомним:

С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.

С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.

Экономическая правда

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Нацбанк банки

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