В НБУ допускают отсрочку полного перехода на использование IBAN
Нацбанк допускает отсрочку полного перехода на использование международного стандарта банковского счета IBAN на 2 месяца - до 1 января 2020 года.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом".
"До 1 октября будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.
"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть", - добавил он.
Напомним:
С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.
На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.
С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.
Экономическая правда
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