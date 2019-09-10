В НБУ допускают отсрочку полного перехода на использование IBAN

Нацбанк допускает отсрочку полного перехода на использование международного стандарта банковского счета IBAN на 2 месяца - до 1 января 2020 года.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом".

"До 1 октября будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть", - добавил он.

Напомним: