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Зеленский пригрозил "теневым" АЗС в Ровенской области

Вторник, 10 сентября 2019, 14:31

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций привлечением к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.

Экономическая правда

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АЗС Зеленский

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