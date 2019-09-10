Зеленский пригрозил "теневым" АЗС в Ровенской области
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций привлечением к ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - подчеркнул Зеленский.
Он также призвал нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.
Экономическая правда
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