ВР приняла в первом чтении законопроект об изменениях в системе Prozorro
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий новую редакцию закона о публичных закупках.
Соответствующее решение поддержал 351 депутат.
Законопроект разработали в правительстве.
В частности, в правительстве считают, что принятие закона приведет к уменьшению случаев обхода системы Prozorro во время объявления тендеров.
Законопроект вводит понятие "упрощенных" закупок - закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.
Подчеркивается, что примерно 250 тысяч процедур в год будут выведены из тени. Дополнительная экономия благодаря этому может составить до 9 млрд грн в год.
Также законопроектом предлагается разрешить бизнесу исправлять ошибки в тендерной документации в течение 24 часов.
Экономическая правда
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