ВР приняла в первом чтении законопроект об изменениях в системе Prozorro

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий новую редакцию закона о публичных закупках.

Соответствующее решение поддержал 351 депутат.

Законопроект разработали в правительстве.

В частности, в правительстве считают, что принятие закона приведет к уменьшению случаев обхода системы Prozorro во время объявления тендеров.

Законопроект вводит понятие "упрощенных" закупок - закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.

Подчеркивается, что примерно 250 тысяч процедур в год будут выведены из тени. Дополнительная экономия благодаря этому может составить до 9 млрд грн в год.

Также законопроектом предлагается разрешить бизнесу исправлять ошибки в тендерной документации в течение 24 часов.

Экономическая правда