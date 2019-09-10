УЗ обнаружила факты возможного хищения 15 миллионов

Специалисты департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" выявили факты, указывающие на возможную коррупционную схему при закупке услуг по ремонту дефектоскопного оборудования филиалом "Центр диагностики железнодорожной инфраструктуры".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что, по данным служебной проверки, ряд действий должностных лиц вызвала убытки УЗ на сумму около 15 млн грн.

"Проверкой установлено, что ожидаемая стоимость закупки услуг по ремонту дефектоскопного оборудования определена на основании одного коммерческого предложения, без привлечения других субъектов хозяйствования. Следствием этого стало существенное завышение стоимости ремонта указанного оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в тендерную документацию по капитальному ремонту дефектоскопной оборудования внесли "дискриминационные технические условия, которые привели к ограничению круга участников и к искусственному созданию условий для победы конкретной компании".

"Следствием таких действий стало не только завышение стоимости ремонта, но и нарушения требований действующего законодательства в части добросовестной конкуренции и недискриминации участников.

Укрзализныця неоднократно отмечала решимость борьбы с подобными нарушениями и надеется на не менее решительные действия правоохранительных органов в ходе расследования", - заявили в УЗ.

Финансирование на проведение вышеуказанных работ из расчета ремонта 6 вагонов в 2018 году составило 96,5 тысяч гривен с НДС, но фактически отремонтировано только 5 вагонов

УЗ материалы проверки возможного хищения 15 млн грн передаст в правоохранительные органы.

Экономическая правда