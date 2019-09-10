Укравтодор объявил тендер на капремонт 31 километра дороги Киев - Одесса

Укравтодор объявил международный тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса на трех участках общей протяженностью 31 километр.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что капитальный ремонт проведут на трех участках трассы: 87 - 98 км (участок от съезда на г. Белая Церковь в с. Быкова Гребля), 98 - 113 км (участок от с. Быкова Гребля и до предела Белоцерковского и Ставищенского районов), 113 - 128 км (участок от границы Белоцерковского и Ставищенского районов и до пгт. Ставище).

"Проект капитального ремонта М-05 в Киевской области будет реализован за счет средств кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сэкономленных на ранее реализованных контрактах в рамках проекта "Паневропейские коридоры".

Ремонт этой части дороги является логическим продолжением капитального ремонта М-05, что в результате позволит обеспечить качественный коридор по всей его протяженности в Киевской области", - заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак.

Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны продемонстрировать наличие успешного опыта работ в роли подрядчика (генподрядчика или субподрядчика) за последние 5 лет, иметь квалифицированный персонал и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности.

"Сейчас руководство Укравтодора проводит активную работу по ЕБРР и ЕИБ о подписании соглашения на финансирование капитального ремонта и реконструкции трассы М-05 Киев - Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис и имеет общую протяженность 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Это единственный в Украине коридор категории 1-Б по всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на этой дороге составляет от 10 до 48,5 тысяч автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области - от 10 до 16 тысяч автомобилей в сутки, в Одесской области - от 10 до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Экономическая правда