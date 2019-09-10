Половина украинцев считают, что владелец земли должен иметь право ее продать - опрос

50,4% украинцев считают, что человек, который имеет в собственности землю, должен иметь право ее продать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

На вопрос, должен ли собственник земли иметь право ее продать, 50,4% опрошенных ответили, что должен, 28,1% - нет, а 21,5% затруднились ответить.

В то же время среди тех, кто имеет землю, 56% убеждены, что владелец земли должен иметь право ее продать, 33% придерживаются противоположного мнения, а среди тех, у кого земли нет, за право продажи выступают 46%, против - 28%.

Среди жителей города поддерживают право собственников земли на ее продажу 51% (против - 27%). Среди жителей сел - соответственно, 46% и 35%. Регионально больше всего поддерживают право владельца на продажу земли в Западном регионе ("за" - 62%, "против" - 14%), меньше всего - на Донбассе ("за" - 44%, "против" - 43%).

33% опрошенных убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, в то же время только 8% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

"Если сравнить с 2011 годом, то существенно уменьшилось количество тех, кто в принципе отрицал возможность продажи земли - с 51% до 33%. Остальные 45% граждан допускают возможность продажи земли при определенных условиях: не продавать землю иностранцам (22%), ввести ограничения на величину площади, которая продается одному человеку или одной фирме (12%), законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой земля продаваться не может (11%)", - заявили авторы исследования.

Отмечается, что отношение к снятию моратория и перспективы продажи земли почти не зависит от того, имеют ли граждане землю или нет.

Основные различия в отношении к продаже земли имеют региональный характер: в Западном регионе считают, что земля не может быть объектом купли-продажи 21%, в Восточном регионе - 27%, в Центральном - 37%, а на Донбассе - 48% и в Южном регионе - 50%.

Имеют в собственности земельный пай или землю 45% украинцев - это на 8% больше, чем в 2011 году. При этом в 35% эта собственность официально оформлена, а у 10% - нет.

В селе имеют в собственности землю 70%, в городе - 44%. Больше всего имеют паев и земельных участков в собственности в Центральном регионе (50%) и на Западе (48%), меньше всего - на Юге (37%) и на Донбассе (38%).

Среди тех, кто имеет пай или земельный участок, большинство (51%) сдает в аренду: 40% - официально, а 11% - неофициально. Еще 38% владельцев земли выращивают на ней продукты для нужд своей семьи.

Рыночным фермерством, то есть, выращиванием продуктов на продажу, занимаются только 10% владельцев земли. В 8,5% земля пустует и не обрабатывается.

В случае снятия моратория 48% владельцев земли ответили, что они никаких действий предпринимать не будут, только 7% собираются продать землю или часть земли, а 4% - наоборот, докупить еще земли, 11% намерены оставить землю у своего арендатора, а 2, 5% - наоборот, арендатора поменять. Еще 26% не определились, будут ли они что-то делать или нет.

Среди тех, кто сдает землю в аренду, 19% готовы ее продать, остальные продолжат сдавать в аренду. Готовы продать свою землю 19% тех, кто выращивает на земле продукты на продажу, а 14% собираются еще земли докупить.

Среди тех, чья земля пустует, лишь 18% собираются ее продать, а 61% - ничего не делать.

Общенациональный опрос провели Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Экономическая правда