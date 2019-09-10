40% всех прямых иностранных инвестиций в мире являются фиктивными - исследование МВФ

15 триллионов долларов или 40 процентов всех прямых иностранных инвестиций в мире являются фиктивными, основная часть такого капитала сосредоточена в так называемых "налоговых убежищах" Люксембурга и Нидерландов.

Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда и Копенгагенского университета.

Отмечается, что в Люксембурге и Нидерландах больше половины фиктивных прямых иностранных инвестиций.

"Если добавить в список Гонконг, Британские Виргинские Острова, Бермудские Острова, Сингапур, Каймановы Острова, Швейцарию, Ирландию и Маврикий, то на эти 10 стран будет приходится больше 85% фиктивных инвестиций", - говорится в исследовании.

В качестве примера авторы исследования приводят феномен Люксембурга с населением 600 000 человек. В этой стране на одного жителя, по статистике, приходится 6,6 млн долларов прямых иностранных инвестиций (в общем, это 4 трлн долларов в год). Это столько же, сколько приходится инвестиций на США, и больше, чем на Китай.

При этом, такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния жителей страны.

"Фиктивные прямые иностранные инвестиции преимущественно сосредоточены именно в тех местах, где существует целенаправленная политическая стратегия, направленная на привлечение иностранных инвестиций в экономику, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога", - отмечают эксперты.

Экономическая правда