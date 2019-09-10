Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо него возглавлять компанию теперь будет гендиректор Дэниэл Чжан. Тем не менее, как считают опрошенные агентством эксперты, Джек Ма не совсем отойдет от дел в корпорации и продолжит играть большую роль в принятии решений.

"Маловероятно, что Чжан будет принимать какие-то важные решения без поддержки Ма", — сказал управляющий директор шанхайской инвестиционно-консалтинговой фирмы Kaiyan Capital Брок Сильверс.

Джек Ма впервые объявил о планах покинуть Alibaba в сентябре 2018 года. Тогда он говорил, что хочет заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Бывший учитель английского языка Ма основал Alibaba в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов.

Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.

Bloomberg оценивает состояние Джека Ма в 41,8 миллиарда долларов — он второй богатейший человек в Азии.