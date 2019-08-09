Сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз

Средняя цена на сжиженный газ на АЗС за последние сутки опустилась на 9 копеек за литр – до 11,57 гривни за литр, а некоторые операторы снизили цены сразу на 20-40 копеек за литр.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть группы "Приват", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 14-16 копеек за литр – до 11,07–11,19 грн/л.

На 40 копеек снизила цены KLO, на 16 копеек за литр – сеть "БРСМ-Нафта".

Оптовые цены на автогаз с начала июля опустились на 22% – до 17 820 грн за тонну на условиях самовывоза.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса.