Все разделы
Укр / Рус

Сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз

Пятница, 9 августа 2019, 15:50
 

Средняя цена на сжиженный газ на АЗС за последние сутки опустилась на 9 копеек за литр – до 11,57 гривни за литр, а некоторые операторы снизили цены сразу на 20-40 копеек за литр.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть группы "Приват", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 14-16 копеек за литр – до 11,07–11,19 грн/л.

На 40 копеек снизила цены KLO, на 16 копеек за литр – сеть "БРСМ-Нафта".

Оптовые цены на автогаз с начала июля опустились на 22% – до 17 820 грн за тонну на условиях самовывоза.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АЗС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Цены на автомобильный газ продолжают снижаться 5 августа 2019, 16:40
Cети АЗС снижают цены на сжиженный газ 31 июля 2019, 16:30
Минрегион предлагает сделать обязательным проектирование электрозарядок на АЗС 16 июля 2019, 12:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!