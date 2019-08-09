Прокуроры просят 50 миллионов залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"

Одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" задержали 8 августа - это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, сейчас Соломенский суд Киева избирает ему меру пресечения. Прокуроры просят залог в 50 млн гривен.

Об этом во время пресс-конференции в пятницу сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Одного подозреваемого было вчера задержано. Сейчас идет судебное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Там залог мы просим 50 млн гривен. Это член НКРЭКУ.

По другим фигурантам, которых не задержали, потому что они находятся за пределами Украины, по ним начато уголовный процесс, то есть им объявлено подозрения, их вызвали к детективам во вторник, среду и в разные даты и в случае их неявки, будут приниматься меры для их розыска", - сказал он.

В САП УП уточнили, что речь идет о директоре ООО "Оператор рынка" бывшем члене НКРЭКУ Владимире Евдокимове.

Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Украинская правда