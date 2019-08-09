Все разделы
Укр / Рус

США и Украина запустили совместный ядерный проект

Пятница, 9 августа 2019, 11:33

Украина и США запустили в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"В рамках мероприятия посольство представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона", - говорится в сообщении.

Открывал конференцию посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности "в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома".

По словам Чалого, в Украины есть большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере.

Напомним:

19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.

Среди уволенных – посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.

2 августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Читайте также: Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Американский нефтегазовый гигант купил конкурента за 55 миллиардов 9 августа 2019, 10:51
США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией 8 августа 2019, 10:15
Трамп ввел против Венесуэлы полное экономическое эмбарго 7 августа 2019, 10:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!