США и Украина запустили совместный ядерный проект

Украина и США запустили в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"В рамках мероприятия посольство представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона", - говорится в сообщении.

Украинская правда