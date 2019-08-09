Цены на нефть снижаются после резкого роста накануне

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются после достаточно существенного подъема днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок. С прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 подешевели на 0,11 доллара (на 0,19%) - до 57,27 доллара за баррель. В четверг их цена поднялась на 1,15 доллара (на 2,05%), составив на закрытие 57,38 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на 0,07 доллара (на 0,13%) - до 52,47 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 1,45 доллара (на 2,84%) и завершила день на отметке 52,54 доллара за баррель.



Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.