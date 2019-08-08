Агросектор должен быть надлежащим образом представлен в правительстве - ЕБА

Бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоено возможной ликвидацией Минагрополитики и его присоединением к другим министерствам или ведомствам (идея объединения звучит в информационном пространстве).

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Агросектор - важная составляющая экономического развития и гарант продовольственной безопасности страны. Так, на сегодня, Украина входит в число крупнейших экспортеров агропродукции в мире. К примеру, среди лидеров экспорта украинской продукции остаются зерновые культуры, масла и семена масличных культур, Украина уверенно держит лидерские позиции по экспорту меда и т.п.

В целом, аграрный сектор формирует 18% ВВП Украины, а экспорт аграрной продукции, по информации Минагрополитики, в 2018 году составил 18,6 млн долларов", - говорится в заявлении.

В ЕБА подчеркивают, что страны ЕС, США, Китай, Канада и т.д. имеют соответствующие аграрные министерства, а на глобальном уровне в структуре ООН также есть отдельная организация - ФАО.

"Все эти структуры играют важную роль в формировании аграрной политики, обеспечении продовольственной безопасности, стимулировании развития, разработке разумных регуляций, в том числе, для эффективной работы бизнеса", - отмечают в Ассоциации.

"Бизнес сообщество надеется, что новая политическая команда примет решение после тщательного изучения мирового опыта, взвесит все за и против, проанализирует, действительно ли новая идея будет полезной для страны и оценит возможные последствия для сферы.

Кроме этого, надеемся, что и мнение прозрачного бизнеса будет услышано. Говоря о бизнесе, для компаний очень важна эффективность работы, качество сервисов, прозрачность процессов. И, стоит отметить, в последние несколько лет, по мнению компаний-членов Ассоциации, коммуникация с Министерством происходила действительно на высоком уровне", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Экономическая правда