Глава ГНС: правила налогообложения для IT-бизнеса изменятся

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов анонсировал изменения системы налогообложения для сферы IT в Украине с целью обеспечения высоких темпов экономического роста.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Эта история шире, чем просто снять часть налогообложения с ИТ. Этим вопросом сейчас занимается офис президента, было несколько встреч с ИТ-бизнесом. История объединяет в себе и профобразование, и потенциально миграционный фактор - привлечение в свою страну программистов из других стран. О возвращении тех, кто уехал, речь не идет - сама индустрия признает, что поехали люди уровня Google. Это вопрос ВВП, валютной выручки, инноваций ... И эту историю сейчас государство вместе с индустрией будет балансировать", - отметил Верланов.

"Я думаю, будет отдельный проект. Я смотрю на это с точки зрения Украины в целом очень оптимистично. Эту индустрию не сдвинул ни валютный курс в 2008-м и 2013-м. IT-работники доказали, что могут работать в условиях политической неопределенности, они массово не уехали из Украины.

IT - это один из тех секторов, которые могут сгенерировать дополнительный рост ВВП - те 7% в 2021 году, о которых говорит президент. И здесь надо делать кардинальные вещи. Простым эволюционным путем мы этого не достигнем, живем в реалиях 2,5-3,5% роста", - добавил он.

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После того, как против инициативы выступили представители IT-индустрии, президент и премьер пообещали не усложнять для них условия работы.