НБУ упростил торговлю государственными ценными бумагами через смартфон

Участники фондового рынка получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Национального банка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Инновация стала возможной благодаря внедрению API-технологий в депозитарий НБУ, которые обеспечивают возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка", - сказано в сообщении.

Нововведение позволяет участникам фондового рынка наладить прямую связь между собственной системой учета и системой депозитария НБУ, автоматизировать не только обычную операционную работу, но и ввести сквозные процессы для новых продуктов и услуг.

Участники фондового рынка смогут дистанционно осуществлять операции с государственными ценными бумагами для своих клиентов, открывать счета в ценных бумагах, предоставлять информационные справки и тому подобное.

Клиенты профессиональных участников смогут получить возможность осуществлять транзакции, используя IT-решения в форме мобильных приложений.

"Использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений. Каждая депозитарная организация может настроить такое взаимодействие в соответствии с собственной бизнес-моделью", - сообщили в НБУ.

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Экономическая правда