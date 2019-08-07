Схема Курченко: суд отпустил фигуранта домой

Источник: решение Печерского районного суда Киева от 12 июля, опубликованное в начале августа

Правоохранители задержали харьковчанина, на которого была записана фирма беглого олигарха Сергея Курченко, однако на следующий день суд назначил ему ночной домашний арест.

Из решения суда: "Ни в самом ходатайстве, ни прокурором в судебном заседании не было приведено индивидуальных оснований для подтверждения необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Он сам и его адвокат просили про домашний арест, ссылаясь на "состояние здоровья" и "наличие постоянного места жительства".

11 июля был задержан бывший владелец, директор и главный бухгалтер ООО "Харьков-СПБТ". Оно относится к группе фирм, через которые, по версии прокуратуры, Курченко выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам.

Имя мужчины в судебном решении скрыто, однако указано, что он родился в городе Лозовая Харьковской области, а долю в компании приобрел в 2010 году. Эти данные совпадают с Сергеем Шевцовым, который находился в розыске Службы безопасности с сентября 2016 года.