Схема Курченко: суд отпустил фигуранта домой
Источник: решение Печерского районного суда Киева от 12 июля, опубликованное в начале августа
Правоохранители задержали харьковчанина, на которого была записана фирма беглого олигарха Сергея Курченко, однако на следующий день суд назначил ему ночной домашний арест.
Из решения суда: "Ни в самом ходатайстве, ни прокурором в судебном заседании не было приведено индивидуальных оснований для подтверждения необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей".
Детали: Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Он сам и его адвокат просили про домашний арест, ссылаясь на "состояние здоровья" и "наличие постоянного места жительства".
11 июля был задержан бывший владелец, директор и главный бухгалтер ООО "Харьков-СПБТ". Оно относится к группе фирм, через которые, по версии прокуратуры, Курченко выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам.
Имя мужчины в судебном решении скрыто, однако указано, что он родился в городе Лозовая Харьковской области, а долю в компании приобрел в 2010 году. Эти данные совпадают с Сергеем Шевцовым, который находился в розыске Службы безопасности с сентября 2016 года.
Почти три года назад Шевцову по почте направили уведомление о подозрении: мужчину подозревают в хищении, причастности к преступной организации, фиктивном предпринимательстве и служебном подлоге.
По данным следствия, в 2011-2012 годах Шевцов умышленно уклонился от уплаты акцизного налога, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 29,2 мильойнив гривен.
В результате действий Шевцова "Харьков-СПБТ" завладел сжиженным газом государственных "Укргаздобыча" и "Укрнафты".
Компанию Шевцова закрыли в сентябре 2013 года.
Почему это важно: Олигарха Сергея Курченко, который был близок к президенту Виктору Януковичу, подозревают в многомиллионных завладениях газом и деньгами, создании группы фиктивных компаний. Но в 2014 году он сбежал из страны и с тех пор скрывается от правоохранителей. Фигуранты схемы Курченко могут обладать полезной для следствия информацией и в случае привлечения к ответственности – дать обличительные показания.
История вопроса:
Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".
Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.
В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства. Прокурора Кулика выводили из группы прокуроров, а генинспекция ГПУ проводила проверку его действий.
6 августа стало известно, что Генпрокуратура признала достаточными доказательства относительно Валерии Гонтаревой и Алексея Филатова, одобрила им подозрения и вызывает на допросы.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua