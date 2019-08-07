Объемы строительства могут сократиться на 30% — ассоциация

В ближайшие 6 месяцев объемы строительства жилья в Украине могут сократиться на 30%.

Такое мнение высказала соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей.

По словам специалиста, новому руководителю Минрегионстроя вместе с новой командой потребуется время для того, чтобы войти в курс начатых реформ.

Кроме этого, не исключено, что из-за смены власти значительное количество застройщиков будут вынуждены отложить реализацию собственных проектов на неопределенное время.

Более 30% проектов по всей Украине, старт реализации которых был запланирован на III-IV квартал этого года, могут быть отложены из-за смены руководства профильного министерства. Стагнация на рынке строительства может привести к значительным бюджетным недополучениям. В случае сокращения объемов строительства на 30%, госбюджет в этом году недополучит от 2 до 3 млрд гривен", - отметила она.

Соловей отметила, что сейчас украинском рынке строительства очень важно понимать, будут ли продолжаться начатые реформы, особенно в области реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции и внедрения жестких и одновременно необходимых ограничительных норм по строительству в плотно застроенных жилых массивах, в центральных частях украинских городов.

На ее взгляд, новый глава Министерства, прежде всего, должен быть назначен не по партийному принципу, а по уровню профессиональной подготовки, понимание проблем рынка и его способности продолжать начатые реформы.

"Новая Верховная Рада состоит из очень мощного строительного лобби. Однако сейчас существует много сомнений относительно того, будут ли лоббировать народные избранники интересы отрасли, или сосредоточатся исключительно на интересах собственного бизнеса. Именно поэтому и новый профильный министр, и глава парламентского комитета должны быть вне крупного бизнеса, но специалистами рынка", - сказала она.

Соловей обратила внимание на то, что на рынке строительства жилья существуют опасения относительно сворачивания начатых реформ.

"Рынок мог предложить президенту несколько кандидатов - незаангажированных специалистов, имеющих опыт, талант и которые смогли бы взять на себя ответственность за реформирование строительства. Рынок вряд ли готов к политическим наместникам, далеких от отрасли, которые будут выполнять только чьи-то указания и работать ради узкокорпоративных целей", - подытожила Соловей.

Ранее сообщалось, что в Киеве насчитывается 152 рисковых объекта строительства, что составляет 73% от общего количества возводимых домов.

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Экономическая правда