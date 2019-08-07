Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крупные ритейлеры предупреждают, что "жесткий" Brexit будет чрезвычайно проблематичным для отрасли, поскольку большая часть свежей продукции импортируется, а склады заполняются к Рождеству.