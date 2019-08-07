Novus создаст совместное предприятие с двумя региональными сетями

Антимонопольный комитет разрешил ООО "НОВУС Украина" (Киев), ООО "Вересень Плюс" (Кропивницкий) и ООО "Деликат Ритейл" (Черкассы) создать совместное предприятие в форме ООО "Ассоциация региональных сетей".

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

В пресс-службе Novus в ответ на запрос Ассоциации заявили, что целью получения разрешения на создание этого предприятия является содействие конкуренции и обеспечение развития небольших и региональных торговых сетей, обеспечение потребителей качественными товарами и содействие развитию и выходу на рынок региональных и небольших субъектов хозяйствования.

"В то же время, в компании отказались уточнить какие-либо подробности и условия объединения. А опрошенные Ассоциацией эксперты рынка сомневаются, что речь идет о полноценном слиянии", - говорится в сообщении.

"Во-первых, это только разрешение АМКУ - самого создания альянса нет. И это точно не поглощение сетью Novus этих локальных операторов.

Поэтому, если произойдет объединение, уверен, ребрендинга не будет. Скорее всего, все магазины продолжат работать под своими вывесками", - заявил директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

Напомним:

Компания "НОВУС Украина" создана в 2008 году, в том же году открыла первый супермаркет Novus в стране. Владельцем с долей 100% в уставном капитале компании является ЗАО Консул Трейд Хаус (Литва). Конечными бенефициарами указаны Марина Позняков, Агне Рузгиене, Раймондас Туменас. Уставный капитал - 634,7 млн грн.

Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.

На 6 августа 2019 года сеть в Украине насчитывает 42 магазина, из которых 33 - в Киеве и Киевской области.

Компания "Вересень Плюс" создана в 1995 году, развитие розничной сети начала в 2009. "Вересень Плюс" развивает специализированные магазины алкогольной продукции, магазины "Файно Маркет" и магазины прилавочного типа. Сеть насчитывает 81 объект в Кропивницком, Кривом Роге, Александрии, Бобринце, Благовещенском, Светловодске и пр.

Владельцами компании в равных долях и конечными бенефициарами являются Виталий и Людмила Денисенко. Зарегистрированный капитал - 11 800 грн.

Компания "Деликат Ритейл" создана в конце марта 2019 года, развивает сеть супермаркетов "Деликат", "Деликат комфорт" и "Деликат +", которая насчитывает 14 объектов в Черкассах, Смеле и с. Красная Слобода (Черкасская обл.).

Собственниками в равных долях и конечными бенефициарами являются Юрий Олейник и Олег Хелетий. Зарегистрированный капитал - 100 тысяч грн.