Глава налоговой службы: концепция налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%

Обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"О налоговой амнистии капитала продолжаются переговоры с МВФ, прежде всего по ставке. Ситуация Украины не уникальна - и ЮАР, и Латвия, и другие страны ее проходили. Сейчас дискутируем о снижены ставки: 9% как базовая и 5% - пониженная", - сказал он.

По его словам, важно запустить налоговую амнистию вместе с общим декларированием.

"Сколько поступлений для бюджета даст налоговая амнистия, можно будет говорить только после того, как будет понятна конструкция такой налоговой амнистии. Без сомнения, это зависит от того, какая будет ставка налогообложения, кто может быть декларантом, с чего будет выплачиваться налог и т.д.", - отметил глава ГНС.

Напомним:

Ранее Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, во время своей президентской кампании заявлял о поддержке налоговой амнистии.