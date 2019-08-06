У Зеленского готовят проект решения о снижении цен на электричество для водоканалов
Команда Зеленского вместе с правительством и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разрабатывает проект решения, которое позволит снизить цену электроэнергии для водоканалов на 10%.
Об этом на брифинге сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает Укринформ.
"Введение рынка электроэнергии произошло с ростом цены электроэнергии для водоканалов на 25%. Просто перевести его на конечного потребителя не правильно.
Мы разрабатываем механизм. Идет общение с регулятором, министерством энергетики, чтобы произошло снижение минимум на 10% с уровня, который есть на начало месяца. Думаю, через неделю-две будет проект решения, как эту ситуацию исправлять", - сказал Герус.
Напомним:
Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.
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