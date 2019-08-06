Коломойский рассказал о связях с российским бизнесом

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в России у него не будет никакого бизнеса, пока Крым не вернется под контроль Украины.

Об этом он сказал в интервью РБК.

На вопрос, возможны ли какие-то соглашения или совместные проекты с российскими бизнесменами в будущем, Коломойский ответил: "В России - никаких бизнесов. Это по принципиальным соображениям. Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100% Россия для меня закрыта. Хотелось бы, чтобы вернули, но надежды мало".

Относительно возможных совместных проектов на территории Украины он заявил, что "русские сами не захотят здесь чем-то заниматься, пока эта ситуация будет продолжаться, потому что их инвестиции всегда будут под ударом".

Отвечая на вопрос, с кем из российских бизнесменов он поддерживает отношения, олигарх сказал: "Это для бизнесменов опасно, поэтому я не скажу. Зачем людям неприятности? Но я ни с кем не поссорился".