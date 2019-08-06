Верховный Суд не отдал Приватбанку киевскую недвижимость Коломойского

Верховный Суд оставил без изменений кассационную жалобу Приватбанка на решения судов предыдущих инстанций и отказался взимать в пользу банка недвижимость компаний из группы "Приват" Игоря Коломойского для погашения долга по кредиту.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

В суде Приватбанк пытался взыскать с Коломойского долг на 564,3 миллиона по кредиту, который банк выдал еще в 2008 году.

Среди имущества, которое Приватбанк пытался взыскать, земельный участок в Киеве за 52,6 миллиона гривен и 92 объекта недвижимого имущества ООО "Компания по управлению активами "Финансовый капитал".

Напомним:

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.