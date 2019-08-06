Гонтареву снова вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура снова вызывает на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу сбежавшего олигарха Сергея Курченко.

Соответствующая повестка опубликована во вторник на сайте Генпрокуратуры.

В сообщении сказано, что Гонтарева должна явиться 12.08.2019 года в 13.30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулику К. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что ее вызывают для допроса в качестве подозреваемой в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях.

Также в указанном уголовном производстве на допрос вызвали и экс-заместителя главы АП Алексея Филатова. Он должен появиться в ГПУ в тот же день, но в 15.30.

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Напомним:

В апреле ГПУ вызывала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что вызов Генеральной прокуратурой ее на допрос – это попытка дискредитировать реформы финансового сектора.

Гонтарева также намекнула, что не собирается приезжать на встречу с правоохранителями из Лондона, где живет и работает.

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.

Прокурор Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. В Администрации президента заявили, что это провокация Коломойского.

Коломойский заявил, что скрывал у себя Ложкина, а с Куликом не общался. Ложкин это опровергал.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он фигурирует в многочисленных расследованиях: о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.

В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен. Вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.