Коломойский обжаловал запрет на продажу "дочки" российского банка

Телерадиокомпания "Жиса" подала жалобу на решение Печерского райсуда Киева о запрете продажи акций "Проминвестбанка".

Об этом сообщает Finbalance.

Так, 1 августа Киевский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе компании "Телерадиокомпания "Жиса" на постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля.

Этим постановлением было удовлетворено заявление российской госкорпорации ВЭБ и запрещено Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

Также постановление запрещает фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже акций банка.

ВЭБ в рамках указанного дела подал иск к ряду компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, а также к экс-главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету.

Банк просит украинский суд снять арест с акций "Проминвестбанка", который был наложен постановлением госисполнителя 29 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что интерес к этому аукциону выразили три компании — "ФК "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с экс-главой Нацкомфинуслуг и экс-главой "Альфа-Банка" Андреем Волковым, а также "Кредитное учреждение "Инвестиционная" Александра Зиновьева.

Напоминаем:

Пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС.

Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн.

Выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

В мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере 159 млн долларов.

Согласно сообщению суда, иск подали экс-глава Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или Приватбанком.

5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк.

Верховный Суд 25 января 2019 года принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации".

Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику – Российской Федерации".

В июне 2019 года российский госбанк Внешэкономбанк, которому принадлежало 99,7726% акций Проминвестбанка, подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

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