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УЗ возобновила на Донбассе работу поездов, которые не курсировали 5 лет

Вторник, 6 августа 2019, 11:30

"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь – Южнодонбасская", которые не курсировали почти 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал  "Донецкая железная дорога" совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию ​​Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года", - говорится в сообщении.

Отныне на этом участке будут курсировать четыре пригородные поезда.

В частности, продлили до Южнодонбасской движение поездов № 6162, № 6105, № 6108 и № 6181.

Украинская правда

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Укрзализныця

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