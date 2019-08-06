Все разделы
Укр / Рус

Финнам вернут почти миллиард евро переплаченного налога

Вторник, 6 августа 2019, 09:55

Более полутора миллионов жителей Финляндии получат назад переплаченный подоходный налог на общую сумму около 800 млн евро. Торговые предприятия 6 августа ожидают рекордных продаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь возвращается в несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.

Особенно тщательно к 6 августа подготовились магазины бытовой техники и электроники. Некоторые торговые сети специально к этому дню значительно пополнили запасы товаров на складе.

Многие покупатели делают крупные покупки, такие как компьютеры, бытовая техника и телевизоры, именно в день возвращения подоходного налога.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Финляндия налоги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Финляндия подвела первые итоги эксперимента по выплате базового дохода 8 февраля 2019, 14:05
Началось строительство первого газопровода между Финляндией и Эстонией 10 июня 2018, 17:50
Разрешение Финляндии на строительство “Северного потока—2” обжаловали в суде 13 мая 2018, 11:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!