В Кременчуге начнется производство тракторов под новым брендом

Группа компаний "АИС" планирует начать производство тракторов под брендом "КрАСЗ" на заводе "Авто-Холдинг".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе планируется наладить производство сельхозтехники мощностью до 30 лошадиных сил, наиболее востребованной у небольших и средних фермерских хозяйств.

"Сегмент данной техники имеет достаточно большую емкость, по нашим оценкам - это более 17 тыс тракторов в год, и он стабильно развивается. Рассчитываем в среднесрочной перспективе занять в нем от 5% до 10%", - заявил директор по маркетингу АИС Сергей Боровик.

В группе пока не разглашают остальные подробности проекта, анонсируя подробную информацию о планируемом к производству модельном ряде, ценах и старте приема заказов в августе-сентябре.

Розничную продажу новинок, а также их гарантийное и сервисное обслуживание будет осуществлять ГК "АИС", техника будет доступна в кредит или лизинг. Также компания будет предоставлять услугу выездного сервиса.

В АИС напоминают, что уже более 20 лет поставляют технику для агробизнеса, а в 2018 году группа вышла на рынок тракторов и по итогам прошлого года стала импортером №2 по объему поставок в Украину тракторов МТЗ Belarus.

Напоминаем:

Завод "Авто-Холдинг" - вторая производственная площадка АИС в Кременчуге.

Специализируется на производстве сельхозсамосвалов, коммунальных автомобилей, карет "скорой помощи", спецавтомобилей для министерств и ведомств, фургонов различного назначения.

"АИС" создана в 1992 году.

В состав группы компаний входят сеть автоцентров и СТО, магазины запчастей, производственные предприятия, региональные автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей, таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания.

Основной бизнес - услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, автобусов, сельхоз- и спецтехники.

Экономическая правда