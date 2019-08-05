Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука
Европейская комиссия снизила с 13,1% до 8,1% антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы заводов "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп НТЗ".
Об этом говорится в публикации в официальном журнале Еврокомиссии от 1 августа 2019 года.
Это решение было принято в рамках частичного пересмотра антидемпинговых пошлин на некоторые трубы из Украины. Инициировала пересмотр компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.
Еврокомиссия начала пересмотр размера пошлин на бесшовные трубы из Украины в мае 2018 года.
Напомним:
"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Экономическая правда
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