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Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука

Понедельник, 5 августа 2019, 13:52

Европейская комиссия снизила с 13,1% до 8,1% антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы заводов "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп НТЗ".

Об этом говорится в публикации в официальном журнале Еврокомиссии от 1 августа 2019 года.

Это решение было принято в рамках частичного пересмотра антидемпинговых пошлин на некоторые трубы из Украины. Инициировала пересмотр компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Еврокомиссия начала пересмотр размера пошлин на бесшовные трубы из Украины в мае 2018 года.

Напомним:

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. 

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Экономическая правда

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пошлины Еврокомиссия Интерпайп Пинчук

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