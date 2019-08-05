Что должны делать государственные органы, чтобы будущий рынок земли в Украине был выгодным для всех
Громадська коаліція за скасування земельного мораторію проводить панельну дискусію на тему "Що мають робити, та як працювати державні органи, аби майбутній ринок землі в Україні був вигідним для всіх?".
Захід відбудеться 8 серпня 2019 року, з 15:00 по 18:00, в конференц-холі INVERIA, вул. Володимирська, 49А.
Реєстрація на захід - до 7 серпня 2019 року за посиланням: http://bit.ly/2YhHbia
Акредитація ЗМІ за посиланням: Інна Гавриленко, 0994854846, gavrylenko.inna@gmail.com
21 липня в Україні було обрано новий склад парламенту, де абсолютну більшість мандатів отримала партія "Слуга народу", що відкрито декларувала підтримку скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі. Це чіткий сигнал, що українські громадяни, більшість яких підтримали дану партію, готові до впровадження давно назрілих реформ, необхідних для пожвавлення економіки. Вже у найближчі місяці новий склад Верховної Ради може визначитися з форматом (моделлю) майбутнього ринку землі.
Громадська коаліція за скасування земельного мораторію проводить фахові дискусії щодо того, якими мають бути оптимальні умови функціонування ринку землі.
Під час перших двох дискусій, що відбулись 3 та 15 липня, обговорювалось, чи варто на першому етапі запровадження ринку землі виставляти на продаж тільки державні землі та хто - і в яких обсягах - має отримати право купувати землю в Україні.
Предметом обговорення третьої панельної дискусії буде питання, якою має бути інституційна рамка земельної реформи - тобто як мають працювати державні органи, аби ринок землі в Україні був вигідним і для держави, і для громадян, і для малого, середнього та великого аграрного бізнесу в Україні.
Програма
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14.30-15.00
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Реєстрація
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15.00- 16.40
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Панельна дискусія: Що мають робити, та як працювати державні органи, аби майбутній ринок землі в Україні був вигідним для всіх?
Презентація: Ціна (не)ефективності держінституцій в сфері земельних відносин.
Олег Нів'євський, доцент Київської школи економіки, експерт із земельних питань
Учасники панельної дискусії:
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16.40-17.00
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Кава-пауза
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17.00- 18.00
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Ключова презентація: Державне управління земельними ресурсами: проблеми та напрями інституційних змін
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Модератор заходу: Дарина Марчак, координатор Громадської коаліції за скасування земельного мораторію
Довідка:
До складу Громадської коаліції на скасування земельного мораторію входить 52 організації, які представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, фінансовий сектор, правозахисні, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо, які підписали Меморандум про основні принципи коаліції. Їх кількість постійно зростає. Детальніше про те, як підтримати ініціативу, — за посиланням.
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