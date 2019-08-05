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Грузия: число туристов из России после запрета полетов упало на 14%

Понедельник, 5 августа 2019, 13:00

В июле в Грузии зафиксировали снижение количества визитеров из России на 6,4%, а туристов - на 14%.

Об этом заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, у российских туристов наблюдается желание посещать Грузию. Увеличилась тенденция прибытия российских граждан сухопутным путем, также они используют транзитные пути", - сказала Квривишвили.

В то же время в июле в целом произошло увеличение числа иностранных визитеров на 4,5%, а туристов - на 1%.

"Мы ожидали, что этот месяц будет рекордным и туристические визиты увеличатся на двузначную цифру, однако, по не зависящим от нас обстоятельствам, этого не удалось добиться, и мы постарались свести ущерб к минимуму. Несмотря на снижение числа визитеров, мы сохраняем позитивный темп роста", - отметила Квривишвили.

После июньских протестов в Тбилиси власти РФ, ссылаясь на необходимость защиты российских туристов, с 8 июля запретили прямые полеты в Грузию. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

По оценке Нацбанка Грузии, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение остального года.

Нацбанк в августе продал $40 млн для стабилизации курса лари, который достиг угрожающего показателя на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями.

Европейская правда

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Грузия Россия авиа туризм

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