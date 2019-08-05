Немецкая RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

В июле ключевой игрок европейского рынка газа - немецкая компания RWE - впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с ведущим европейским трейдером продолжались несколько лет", - говорится в сообщении.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - заявил представитель компании Дитрих Хоффман.

"Мы долго работали, чтобы завоевать доверие поставщиков, и довольны достигнутыми результатами. Ведущие европейские трейдеры уже активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ на прозрачных и конкурентных условиях, основанных на европейском законодательстве.

Будем продолжать развивать сервисы для удобства и выгоды наших клиентов. Очередным шагом, который сделает украинские газохранилища еще более востребованными для европейских игроков, станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния - "short-haul services", - подчеркнул директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук.

Напомним:

RWE - немецкая энергетическая компания, базируется в г. Эссен (ФРГ). Сейчас является поставщиком для более 20 миллионов потребителей электроэнергии и 10 миллионов потребителей газа в Европе. RWE является вторым по величине производителем электроэнергии в Германии.

Экономическая правда