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Иран заявил о задержании танкера в Персидском заливе - СМИ

Воскресенье, 4 августа 2019, 14:08

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, который переправлял топливо для арабских государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции задержали иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, который вез контрабандное топливо для некоторых арабских стран", - сказал командующий корпусом Рамезан Зирахи в эфире иранского ТВ.

"Он перевозил 700 000 литров топлива. Семь моряков на борту танкера разных национальностей были задержаны", - добавил он.

На данный момент неизвестно под флагом какой страны шел танкер, и куда именно он направлялся.

Как известно, в прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.

Европейская правда

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Иран нефть

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