В ТЦ в центре Киева разоблачили подпольное казино

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в торговом центре "Олимпийский" в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовать нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа".

Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.

Правоохранители больше часа заходили в помещение, где располагалось 17 игровых столов и шесть рулеток.

Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в функционировании подпольного заведения.

По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет генеральная инспекция Генпрокуратуры.