Wizz Air получил последний самолет Airbus A321

Wizz Air 30 августа получил последний самолет с двигателями предыдущего поколения, которым стал Airbus A321 с регистрацией HA-LTI.

Об этом со ссылкой на пресс-службу лоу-коста сообщает avianews.

Отмечается, что с этого момента все воздушные суда, которые будут поступать во флот бюджетника, будут оснащаться двигателями нового поколения.

Портфель заказов Wizz Air включает 273 авиалайнера семейства Airbus A320neo, в том числе A320neo, A321neo и A321XLR, который способен совершать дальнемагистральные рейсы на расстояние до 8700 км.

Сейчас парк лоу-коста включает 119 самолетов: 72 A320, 41 A321 и шесть A321neo. Поставки A321neo Wizz Air начались 7 марта 2019 года. Этот авиалайнер является самым современным и вместительным во флоте лоу-коста.

Как сообщалось, Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года.