Новости 30 августа: новый Кабмин, судьба "Укрзализныци" и рост экономики
О новом Кабмине. Новый Кабинет министров уже провел первое заседание.
О судьбе УЗ. Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.
О тарифах. НКРЭКУ снова снизила тариф на услуги "Укрэнерго".
О министерствах. Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство.
О газе. Украина, Польша и США подпишут меморандум о поставках газа.
Об отопительном сезоне. Отопительный сезон в Кривом Роге надо срочно спасать, заявляют в "Нафтогазе".
Об экономике. Послы Украины обязаны помочь существенному увеличению украинского экспорта в страны своего пребывания, иначе будут уволены, заявляет советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
Об ипотеке. В 2020 году ставки по ипотечным кредитам обещают снизить до 12-13% годовых, для этого новая власть будет сотрудничать с Национальным банком.
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