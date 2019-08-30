Новости 30 августа: новый Кабмин, судьба "Укрзализныци" и рост экономики

О новом Кабмине. Новый Кабинет министров уже провел первое заседание.

О судьбе УЗ. Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.

О тарифах. НКРЭКУ снова снизила тариф на услуги "Укрэнерго".

О министерствах. Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство.

О газе. Украина, Польша и США подпишут меморандум о поставках газа.

Об отопительном сезоне. Отопительный сезон в Кривом Роге надо срочно спасать, заявляют в "Нафтогазе".

Об экономике. Послы Украины обязаны помочь существенному увеличению украинского экспорта в страны своего пребывания, иначе будут уволены, заявляет советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Об ипотеке. В 2020 году ставки по ипотечным кредитам обещают снизить до 12-13% годовых, для этого новая власть будет сотрудничать с Национальным банком.

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На чем Viber зарабатывает в Украине и почему мессенджеры станут главными в телефонах. Интервью с топ-менеджером Viber

Директор по продажам Viber Константин Костадинов рассказал ЭП, какие страны приносят компании наибольший доход, на чем зарабатывает мессенджер и почему в смартфонах пользователей станет намного меньше приложений.