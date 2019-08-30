Премьер о действующем главе Укрпочты: Поищем для него более амбициозную задачу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский "за достаточно короткий период времени сделал хорошее дело", поэтому для него поищут "более амбициозную задачу".

Об этом глава правительства сказал во время встречи с журналистами 30 августа.

"Господин Смелянский отличный менеджер - он за достаточно короткий период времени сделал хорошее дело. Я думаю, он воспитал на Укрпочте себе достойную замену, и мы поищем для него более амбициозную задачу. Об этом мы с ним уже говорили", - отметил Гончарук.

Напомним:

17 августа 2018 года со Смелянским подписали трехлетний контракт на должность гендиректора Укрпочты, до этого он два года занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности.

Экономическая правда