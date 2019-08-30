Ипотека в Украине: для снижения ставок власть будет сотрудничать с НБУ

В 2020 году ставки по ипотечным кредитам обещают снизить до 12-13% годовых, для этого новая власть намерена сотрудничать с Национальным банком.

Об этом на встрече с журналистами рассказал новый премьер страны Алексей Гончарук.

"Нам нужны дешевые деньги в экономике. Где их взять? Банковская система в принципе готова кредитовать и бизнес, и население. В Украине может появиться ипотека. Она в следующем году может быть 12-13%", - рассказал Гончарук.

Он также заверил, что новая власть знает, как это сделать.

"Мы будем работать с Нацбанком, не влияя на него административно. Работать по-партнерски, строя с ними нормальные отношения. Мы должны понимать их ожидания, а они - понимать наши", - пояснил премьер.

Ожидается, что в итоге и бизнес, и люди, которые хотят купить недвижимость, смогут пойти в банк и "под более или менее вменяемые проценты оформить ипотеку", отметил Гончарук.

Напомним:

Ранее в ходе встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине, Гончарук также заявлял, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк. Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в НБУ прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Экономическая правда